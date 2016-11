L'Ajuntament atribueix a un error que Milà no s'abstingués en la votació del Pla de la Budellera

El consistori afirma que l'abstenció no es va formalitzar adequadament «per un error provocat per la pròpia dinàmica de la Junta de Govern»

Redacció

Actualitzada 30/11/2016 a les 16:04

En resposta a les declaracions de la CUP a Tarragona que posen en dubte l’aprovació inicial del Pla de la Budellera, duta a terme per la Junta de Govern local el 22 de setembre de 2016, l’Ajuntament de Tarragona ha afirmat que «la tramitació que s’ha realitzat a l’Ajuntament sobre el Pla Parcial 24 la Budellera és jurídicament correcta». També afirma que en l’expedient aportat a l’aprovació de la Junta de Govern i en tots els tràmits d’instrucció hi consta l’abstenció del regidor Josep Maria Milà. Afirmen però, que l’abstenció no es va formalitzar adequadament en la sessió ordinària del 22 de setembre «per un error provocat per la pròpia dinàmica de la Junta de Govern».



Malgrat que no es formalitzés l’abstenció del regidor Milà per error, el consistori afirma que la seva participació no ha estat determinant de la resolució final, ja que l’acord es va adoptar per unanimitat i amb l’assistència de l’alcalde i 7 tinents d’alcalde. Així, asseguren que la manca d’abstenció no té cap efecte i per això «no s’ha d’adoptar cap nou acord, ni de ratificació ni d’esmena, ja que el de la Junta de Govern del passat 22 de setembre és plenament vàlid i legal». Informen que aquesta puntualització figurarà en l’acte de la reunió de la Junta de Govern Local que va tenir lloc el passat divendres 25 de novembre.



Per altra banda també expliquen que el 13 de juny d’aquest 2016, per decret d’alcaldia es van delegar a favor de la regidora Ivana Martínez les competències delegades al regidor Milà pels assumptes que aquest manifesti que pot incórrer en algun dels motius d’abstenció continguts en l’article 28 de la Llei 30/1991 del 26 de novembre.