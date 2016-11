Es presenta Lliures, el nou moviment «liberal i humanista»

Ha estat impulsat per exdiputats de CDC

Redacció

Actualitzada 30/11/2016 a les 21:13

L’Hotel Ciutat de Tarragona va acollir aquest dimecres a la tarda la presentació de Lliures, moviment polític català d’inspiració liberal i humanista. En la presentació va intervenir l’exdiputat de CDC Antoni Fernández Teixidó. Aquesta nova proposta de centre polític, que integra persones provinents de diferents àmbits i sectors professionals, defensa el lliure mercat com a font de generació de riquesa i benestar així com reduir l’administració i la burocràcia.



Lliures, la nova formació «liberal i humanista» ha estat impulsada pels exdiputats de Convergència Democràtica de Catalunya, com per exemple Antoni Fernández Teixidó i Xavier Cima i l’exdirigent d’Unió Roger Montañola, entre d’altres. Segons es contempla en el seu manifest, el seu compromís es basa en les llibertats individuals i civils, el lliure mercat, la moderació fiscal, la simplificació de l’administració, així com la progressiva reducció de l’Estat.



Lliures també és partidari d’un catalanisme liberal i es mostra crític amb el procés independentista. «El procés no ha assolit cap dels objectius i ha reforçat els moviments d’esquerres i populistes. Lliures titlla de «crítica» i insostenible» la situació política que pateix actualment Catalunya i assegura que escudant-se en el no de l’Estat a un referèndum, els dirigents polítics han substituït l’acció de govern per «agitació i propaganda».