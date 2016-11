El mercadet de la Rambla Nova tornarà a la plaça Corsini quan finalitzi la seva remodelació

Espimsa i els marxants també han consensuat estudiar com millorar l'estètica de les parades i acordar la reubicació a la plaça

El mercadet, actualment ubicat a la Rambla Nova en motiu de les obres del Mercat Central, tornarà a la plaça Corsini quan s’hagin enllestit les seves obres de remodelació. Així ho han acordat la consellera i presidenta d’Espimsa, Elvira Ferrando, i els representants de les quatre associacions de marxants de Tarragona que formen part del mercadet, els quals s’han reunit aquesta setmana.



A la trobada es van consensuar diversos aspectes. A part d’establir que els marxants retornaran a la plaça Corsini tan aviat com finalitzin les obres de remodelació d’aquesta plaça, també es va acordar que s’estudiarà com millorar l’estètica de les parades i es treballarà per acordar la reubicació a la plaça. A la reunió hi van assistir els representants de l’Associació de Marxants de la Província de Tarragona; Tarragona Associació de Marxants; Marxants Tarragona i Associació Gitana de Tarragona. El mercadet que se celebra els dimarts i dijous té 100 parades de venda.