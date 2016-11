Diligències per conduir amb el carnet retirat i amb un vehicle sense assegurança ni ITV

Els fets van succeir al barri de Sant Salvador aquest dimarts 29 de novembre

Actualitzada 30/11/2016 a les 09:31

La Guàrdia Urbana va instruir diligències per un delicte contra la seguretat del trànsit al barri de Sant Salvador aquest dimarts 29 de novembre a un home que conduïa sense el carnet de conduir vigent per resolució judicial i amb un vehicle sense assegurança obligatòria ni ITV.



Els fets van succeir quan una patrulla que estava realitzant un control d’alcoholèmia va aturar un conductor per identificar-lo. En comprovar la seva documentació van adonar-se que el vehicle no tenia assegurança obligatòria ni havia passat la ITV. A més també es va comprovar que el carnet del conductor no estava vigent per resolució judicial, ja que no havia realitzat el curs perceptiu després del compliment del període.



La pèrdua de vigència del carnet va ser des del 6 de juny de 2013 fins al 13 de gener del 2015, per un període de 2 anys, 8 mesos i 1 dia, del Jutjat Penal 2 de Tarragona. Se’l va citar per a judici ràpid i es va immobilitzar el turisme. Al Sistema d'Informació Policial d'aquest cos també li constaven com a denunciat pels procediments de conduir sota els efectes de l’alcohol el 2011 i el 2013.