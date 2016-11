Desallotgen tres famílies per despreniments en un edifici del carrer Reial

L'arquitecte municipal ha certificat que els pisos no són habitables

Actualitzada 30/11/2016 a les 16:44

Tres famílies han estat desallotjades aquest migdia de l'edifici número 15 del carrer Reial de Tarragona per despreniments al sostre. Un dels habitants del bloc ha trucat poc després de les 12 del migdia a la Guàrdia Urbana avisant dels fets, i una patrulla s'ha desplaçat fins al lloc per fer-ne la comprovació. En confirmar la situació, l'arquitecte municipal també s'ha personat a l'edifici i ha certificat que l'immoble no és adequat per viure-hi.



Per aquest motiu els agents han procedit a desallotjar les tres famílies que viuen als tres pisos de l'edifici. La Guàrdia Urbana ha tancat la zona amb cintes i tanques. Des del consistori tarragoní s'ha informat que les famílies seran ateses per Serveis Socials per tal de reallotjades.