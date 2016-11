Beure vi ajuda a prevenir l'obesitat, segons la URV

L'experiment s'ha realitzat amb rates mascles

30/11/2016

Una recerca de la URV ha demostrat, per primera vegada, que els polifenols del raïm restableixen el mecanisme de control que el cervell té sobre la gana i que es troba alterat en l’obesitat. L’estudi ha conclòs que incloure aquests fenols en la dieta de les persones amb obesitat pot ser una bona estratègia per reduir l’apetit i l’excés de greix corporal, com a complement d’altres teràpies.



Una de les causes amb què es relaciona l’obesitat és la resistència a la leptina, una hormona produïda per l’adipòcit (la cèl·lula principal del greix corporal) que s’ocupa de notificar al cervell que ja es disposa de suficient greix acumulat perquè doni l’ordre de reduir la sensació de gana. Quan un cos pateix obesitat, les cèl·lules del cervell que vetllen per mantenir el pes corporal no fan les seves funcions adequadament, ja que el cervell és incapaç de reconèixer els senyals químics, com la leptina, que arriben del teixit adipós. Les persones amb obesitat mostren resistència a la leptina, de forma molt similar a la resistència a la insulina que presenten els pacients de diabetis tipus 2.



Els investigadors del Grup de Recerca de Nutrigenòmica, del Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la URV, han comprovat que administrar una subfamília de compostos fenòlics del vi —coneguda com a proantocianidines—, en casos d’obesitat, permet que les cèl·lules del cervell recuperin la sensibilitat a la leptina. Conseqüentment, aquestes cèl·lules posen en marxa una sèrie de mecanismes compensatoris per tal de reduir immediatament la ingesta i disminuir l’excés de greix corporal.



En aquest experiment, dut a terme amb rates mascles, els investigadors han aconseguit que les proantocianidines restauressin la sensibilitat a la leptina i que l’hipotàlem reconegués el senyal, interpretés la informació i activés el mecanisme. A més, la resistència a la leptina en l’obesitat ha estat atribuïda parcialment a la inflamació de l’hipotàlem, degut a la sobrealimentació, i s’ha evidenciat que administrar polifenols del raïm redueix aquesta inflamació.



Malgrat aquestes millores en la sensibilitat de la leptina, les rates tractades amb fenols del raïm no van reduir el volum del cos de manera significativa amb la dosi i el temps que va durar l’experiment, que no va ser suficient per veure restablertes les disfuncions del mecanisme en la seva totalitat. Tot i així, el pes i la massa corporal de les rates tractades es va reduir del 10% al 16%, respecte de les que no van ser tractades.



Els investigadors consideren, al traslladar aquestes dades als humans, que incloure aquests fenols en la dieta de les persones amb obesitat pot ser una bona estratègia per reduir la gana i millorar la sensibilitat a la leptina, com a complement d’altres teràpies antiobesitat.