Xavier Tarrés titula el seu programa: 'Emparament, servei i fraternitat'

El membre número 15 de la seva junta l’ocuparà un dels components del Grup d’Advocats Joves, com a mostra de l’interès en aquest col·lectiu

Actualitzada 29/11/2016 a les 12:44

Xavier Tarrés és l’única candidatura que s’oposa a l’actual degà, Manel Albiac. Tarrés ha escollit un lema de campanya que engloba les seves intencions de futur: Emparament, servei i fraternitat. Però el que més sorprèn de les seves decisions és la de deixar el càrrec de diputat número 15 en mans d’un advocat jove, que haurà de decidir el GAJ (Grup d’Advocats Joves). Tot i que aquest membre no tindrà vot, Xavier Tarrés vol que estigui dins la junta en un gest que té tendència a donar-li valor a les noves generacions que arriben a la professió o amb poca experiència. Aquesta mesura comporta que la vicedegana, Marta Abella, hagi de fer tasques de la diputada 2a. A més de Tarrés i Abella, la candidatura la completen Manuela Perea, Isable María Cobaleda, Josep Maria Ventosa, Roser García, Araceli Molina, Òscar Busquets, Alejandro Llorens, Víctor Noguera, Esther López Noriega, Carme Domingo (Valls), Francesc Xavier Forcada i Antoni Porta (El Vendrell).



Tarrés no critica l’actuació econòmica del seu competidor en aquestes eleccions, però sí que considera que la bona salut econòmica del Col·legi aconsellarien una valent reducció de quotes pels col·legiats, que, segons afirmen, també experimenta les conseqüències de la crisi, com altres sectors.



Emparar al professional davant les situacions que ho requereixin i defensar-lo davant dels cossos policials o dels jutges és una part important del seu programa. El torn d’ofici preocupa també a la candidatura de Tarrés, que considera que s’han de fer importants millores en aquesta activitat. Especialment la revisió, augment i reaparició dels mòduls concertats amb la Generalitat, exigint el pagament de la disponibilitat en tots els casos.



La candidatura de Tarrés té un caire clarament humà, d’ajuda i defensa de la professió davant les circumstàncies negatives que afecten el professional. Fins i tot arriba a comprendre la necessitat de connectar amb empreses i importants centres de producció, com les que té el Camp de Tarragona, per tal de facilitar temes laborals i interconnectar la necessitat d’un advocat amb la disponibilitat d’un col·legiat. En aquest sentit també va dirigida la millora de la Borsa de Treball, que proposa. Xavier Tarrés arriba amb ganes d’innovar i de crear iniciatives, entre elles es troba la creació d’un departament denominat «Atenció i Escolta activa» on es puguin recollir les queixes i suggeriments. També té previst, si guanyés el deganat, d’ iniciar una activitat tendent a millorar la comunicació i la relació amb els jutjats, òrgans policials i les institucions, que evitin els problemes habituals com les esperes, els endarreriments de judicis i millorar el tracte cap al col·legiat.



La candidatura de Tarrés pretén ajudar els professionals que pateixin situacions socials difícils d’una forma confidencial.