Una piruleta solidària destina els guanys de la seva venda a La Muntanyeta

El caramel, destinat als més petits, costa tres euros

Actualitzada 29/11/2016 a les 17:30

Una piruleta solidària destinarà la recaptació total obtinguda de la seva venda a La Muntanyeta, l'Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona. Aquesta campanya, sorgida de la companyia Vallvé Seguros i anomenada Caramel Solidari by Vallvé Seguros, aposta per crear una acció pròpia enfocada cap als nens de la ciutat de Tarragona. El caramel costarà tres euros i s’oferirà en format de piruleta i amb dos sabors diferents: maduixa i síndria.



Per aquesta primera edició de la campanya solidària s’han fabricat 1.000 unitats que estaran distribuïdes a un total de 25 establiments de la ciutat. Per agrair a totes les persones que comprin el Caramel Solidari es realitzarà un sorteig d’un Smart Watch. Per a participar-hi, mitjançant la xarxa social Facebook, s’haurà de penjar una fotografia menjant el caramel al perfil propi de Facebook, etiquetar a la pàgina de Vallvé Seguros i a la publicació escriure-hi el hashtag: #caramelsolidari.



Actualment, la Muntanyeta atén més d’un centenar de persones de les comarques de Tarragona en els seus tres serveis: l’escola d’educació especial, el centre ocupacional i la residència. A més, l’entitat treballa en l’ampliació dels seus serveis amb la construcció d’un nou centre al barri de Bonavista.