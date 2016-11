Tarragona, capital del cinema durant els pròxims set dies

Durant setze edicions el REC ha portat el millor cinema internacional de directors novells a la ciutat

El Festival REC obre les seves portes aquest dimecres 30 de novembre amb un programa carregat d’activitats i del millor cinema internacional. REC projectarà un total de 18 pel·lícules, d’11 nacionalitats diferents, durant els 7 dies que dura la XVI edició del festival. Cinc d'aquestes pel·lícules són estrenes a Espanya i 11 a Catalunya. El festival s'inicia amb un programa d’operes primes, que prenen el pols a la societat contemporània amb protagonistes que encaren amb il·lusió els reptes del futur.Vuit autors de Tarragona són els encarregats d’obrir el Festival Internacional de Cinema de Tarragona aquest dimecres a l’Antiga Audiència. La secció ‘Autors de Tarragona’ d’enguany inclou sis projeccions: Sombras d’Adrià Guxens, Alícia i jo d’Ester Sánchez, Noah de Sara Venque i David Lleixà, Serendípia de Marc Solé i Ariadna González, El día que perdí la cartera en Tokio de Gerard Gil; i Sick Fuck de Pablo Carlosena.El mateix dimecres hi haurà una conferència amb la reconeguda directora catalana Maria Ripoll, que és la protagonista de la secció ‘My First Time’ enguany amb el seu primer llargmetratge Lluvia en los zapatos amb Lena Headey (Jocs de trons) i Penélope Cruz , que inaugurarà oficialment el festival el dijous 1 de desembre al Teatre Metropol a les 22 hores. També visitarà el festival, entre altres, el director de culte Ado Arrieta, els realitzadors espanyols David Macián o Nely Regueira, o l'italià Stefano Amatucci, que acaba d'estrenar mundialment la seva pel·lícula, Caina.Un total d’11 nacionalitats estaràn presents al festival, s’estrenen països que mai no han estat presents al REC, com Paraguai, amb La última Tierra o Egipte, amb In the Last Days of the City. En total competiran 11 films per ser la millor opera prima. I a banda dels films a concurs, hi haurà projeccions especials.Finalment el dissabte 3 de desembre se celebrarà la Jornada Professional, una iniciativa que busca aprofundir i donar eines en tots els aspectes relacionats amb la producció audiovisual. La jornada d’enguany es dedicarà a la Transmedia. El mateix dissabte es donarà el tret de sortida a RECLaNuí amb el doble concert dels barcelonins 'Hidrogenesse' i els tarragonins 'Tarde Mañana Noche' a la Sala Zero. I dilluns 5, també a la Sala Zero, es podrà gaudir de la 'Nit Bizarra'.Es pot consultar la programació completa a la pàgina web del festival: www.festivalrec.com