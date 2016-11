Manel Albiac aposta pels drets econòmics, torn d'ofici i noves tecnologies

La candidatura de l’actual degà aposta també per la formació i vol que els territoris, Alt Camp, Conca i Baix Penedès, tinguin presència

Actualitzada 29/11/2016 a les 10:00

Manel Albiac, actual degà del Col·legi d’Advocats de Tarragona, va donar a conèixer ahir els quatre pilars bàsics de la seva candidatura a la reelecció del càrrec, que va resumir en drets econòmics, torn d’ofici, formació i noves tecnologies.



L’acompanyen en la candidatura els advocats Julio Francisco de Parellada, Maite Jiménez González, Rocío de Mantaras, Javier gutiérrez, Marta Virgili, Ramon Setó, Ramon Maria Sans, Lorenzo Santos, Irma Roldán, Estela Martín, Alberto García, de Tarragona; als quals s’afegeixen Esther Girol i Jennifer Maciá, del Vendrell; i Fina Méndez que serà vocal per Valls.

Albiac destaca en el seu «programa» les prioritats que vol implantar els quatre anys vinents. La tendència és estar al costat dels col·legiats «que és la raó de ser del Col·legi».



La millora del Torn d’Ofici, una de les activitats de defensa que més polèmica ha provocat des de fa dècades, és un dels seus objectius, especialment que tingui una remuneració adequada i una puntualitat en els pagaments. La necessària formació continuada d’aquests professionals és un altre punt del seu programa, inclosa la necessitat de què sigui gratuïta, «posant al seu abast tot el material necessari per desenvolupar la seva professió». La reducció de les quotes i serveis de l’entitat és un altre dels anhels d’Albiac, intentant que «siguin els menys possibles i que tallarem al màxim si és necessari». El degà considera que s’ha d’augmentar la participació dels col·legiats a les comissions i seccions; mostrant interès en la creació de noves activitats.



També considera bàsic potenciar el suport als advocats joves, al mateix temps que considera adequat que el col·legi sigui una entitat avançada pel que fa a les noves tecnologies i, fins i tot, ser pioners en aquest sentit. El Col·legi d’Advocats de Tarragona integra als professionals del Tarragonès, però també de l’Alt Camp, la Conca de Barberà i el Baix Penedès. Per això, l’actual degà creu que s’ha de potenciar aquests professionals dins l'entitat.