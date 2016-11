Les noves tendències en moda de la mà de Fiona Ferrer a El Corte Inglés

L'esdeveniment tindrà lloc el proper divendres 2 de desembre a les 19h

Redacció

Actualitzada 29/11/2016 a les 17:14

L'empresària, escriptora i bloguera experta en moda Fiona Ferrer és l'ambaixadora d'un nou projecte de Coaching de Moda d'El Corte Inglés, en què es realitzen trobades en diferents centres comercials per presentar les tendències de la temporada. Adreçat principalment a les dones i impartit per Fiona Ferrer i l'equip d'expertes en imatge personal d'El Corte Inglés de Tarragona, la sessió tindrà lloc el proper 2 de desembre a les 19h a la sala d'Àmbit Cultural de la 5a planta de l'establiment tarragoní.



En aquestes trobades de moda l'assessorament individualitzat juga un paper essencial. «Avui en dia totes les dones tenim una opció per vestir-nos i sentir-nos bé, independentment de la talla, així com de la butxaca -afirma Ferrer-. Es tracta, simplement, de trobar la peça adequada per a cada dona en funció de la seva personalitat i del moment». Per altra banda, les expertes en tendències també parlaran en exclusiva de les darreres novetats de moda de festa. Per assistir-hi cal reservar plaça al Servei Personal Shopper d'El Corte Inglés de Tarragona.



Aquestes trobades pretenen demostrar que qualsevol dona pot adaptar les tendències al seu estil, edat o cos i estarà afavorida gràcies a un assessorament professional. El Corte Inglés estreny amb aquest nou projecte el compromís que té amb les seves clientes i amb la moda.