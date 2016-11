La Rambla Nova, més buida sense la botiga oficial de Tarragona 2017

L'organització dels Jocs va decidir retirar-la a causa de l'ajornament del certamen

Actualitzada 29/11/2016 a les 20:22

Després que aquest dilluns el consistori tarragoní confirmés la retirada de la botiga oficial de marxandatge i alhora punt d'informació dels Jocs Mediterranis Tarragona 2017, ara Tarragona 2018, de la Rambla Nova, aquest dimarts una grua ha procedit a les maniobres. La retirada s'ha iniciat, tal i com estava previst, a les quatre de la tarda. Però dificultats tècniques han fet que el procés durés més del compte, i és que al vehicle li ha estat complicat retirar la instal·lació.



Finalment, però, la grua procedent de Fraga ha pogut retirar la caseta. Tal com informava el mateix dilluns l'Ajuntament de Tarragona, «un cop es disposi del disseny del nou marxandatge es definirà la data de la nova obertura» de la botiga, fins ara ubicada a l'última coca de la Rambla Nova.



El punt d'informació va ser inaugurat el 30 de juny d'aquest 2016, just quan faltava un any per a la inauguració dels Jocs del 2017. Però l'ajornament de l'esdeveniment ha obligat a replantejar-ne el calendari d'obertura, tot i que el coordinador general de Tarragona 2017, Javier Villamayor, fa uns dies va assegurar en una roda de premsa que la botiga no tancaria i l'establiment romandria obert tot i aquest ajornament. Al capdamunt de la caseta també s'hi va instal·lar un comptador que marcava els dies, les hores, els minuts i els segons que quedaven pel tret de sortida dels Jocs. Aquest va ser retirat aquest mateix dilluns.