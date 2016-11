La multipremiada 'Ma Vie de Courgete' a la sessió familiar del REC

La projecció, programada pel 6 de desembre a l'Antiga Audiència, compta amb la col·laboració del Minipop

Redacció

Actualitzada 29/11/2016 a les 11:26

La mul­ti­pre­mi­ada pel·lícula Ma Vie de Courgette protagonitzarà la sessió familiar programada dins el Festival REC de Tarragona. Es tracta d'una sessió en col·laboració amb el festival Minipop i es realitzarà el dimarts 6 de desembre a les 12 hores a l’Antiga Audiència.



Ma Vie de Courgette és una pel·lícula de Claude Barras. Courgette és un petit jove que, en perdre la mare, arriba a un centre d’acollida a les afores de la ciutat. Mica en mica, va deixant enrere la seva timidesa i coneix els seus companys. Una divertida i entranyable tropa amb desenes d’històries personals que s’aniran desgranant, entre pors i somriures, a mesura que descobrim el complex món interior de les criatures.



Es tracta d'una de les joies d’animació de la temporada, ovacionada a Cannes, nominada als Premis LUX del Parlament Europeu i que té molts números per estar present a la selecciñi dels Oscar.



La sessió familiar té un preu de 6 euros, tiquet que inclou a adult més un nen.

Per després de la sessió està previst un vermut familiar al bar KINO, just davant de l’Antiga Audiència.