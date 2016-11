La botiga de Tarragona 2017 no vol marxar

La grua que ha de retirar la caseta està tenint dificultats

Una grua provinent de Fraga s'ha desplaçat fins a la Rambla Nova de Tarragona aquesta tarda de dimarts, tal com estava previst, per tal de retirar la botiga de marxandatge oficial i a la vegada punt d'informació dels Jocs, ubicada a l'última coca de la Rambla. Els treballs de retirada s'han iniciat a les 4 de la tarda, però la grua està tenint dificultats per aixecar la caseta endarrerint, d'aquesta manera, la maniobra.



La botiga va ser inaugurada el passat 30 de juny, quan faltava tot just un any pel tret de sortida del certamen esportiu. Però l'ajornament dels jocs fins al 2018 n'ha forçat la seva retirada, tot i que Javier Villamayor, comissari dels Jocs Mediterranis 2017, va negar fa unes setmanes en roda de premsa que es procedís d'aquesta manera.