Intenta robar un GPS amagant-se'l a l'interior dels calçotets a les Gavarres

El vigilant de seguretat de l'establiment també va observar com robava dos reproductors mp4

Redacció

Actualitzada 29/11/2016 a les 15:13

La Guàrdia Urbana de Tarragona va obrir diligències el passat 25 de novembre a una persona per un delicte de furt a un establiment de les Gavarres. El vigilant del centre comercial va observar, a través de les càmeres de vigilància, com aquesta persona feia servir la porta d'un frigorífic per amagar-se i robar dos reproductors mp4. Un cop la persona va creuar les línies de caixa, el vigilant va procedir a la seva retenció, després d'avisar a la Guàrdia Urbana. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, la persona en qüestió va confessar que havia intentat sostreure els dos mp4.



Un cop identificat l'home, els agents de la Guàrdia Urbana van procedir a registrar-lo i van trobar un Gps procedent del mateix establiment amagat a l'interior dels calçotets. Aquests tres articles que va intentar robar estan valorats per 437 euros.