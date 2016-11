Detingut per un agent fora de servei després de robar en una botiga de Tarragona

L'home, de 26 anys, nacionalitat romanesa i veí de Tarragona, va ser detingut per un delicte de robatori amb violència i atemptat als agents

29/11/2016

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dissabte 27 de novembre al vespre un home de 26 anys, nacionalitat romanesa i veí de Tarragona per un delicte de robatori amb violència i atemptat als agents. L'home va ser reduït per un agent que estava fora de servei després d'intentar robar una jaqueta en una botiga de la Rambla Nova de Tarragona.



Els fets van succeir el mateix 27 de novembre al vespre, quan un Mosso d'Esquadra fora de servei va observar un home corrent per la Rambla Nova en direcció al Balcó del Mediterrani amb dues noies darrere perseguint-lo. L'agent va aconseguir interceptar i reduir el posteriorment detingut, al qual va identificar i retenir. Les noies li van explicar que l'home havia intentat robar una jaqueta en la botiga en la qual estaven treballant. Quan elles se'n van adonar i li van recriminar l'acció, el jove va llançar la jaqueta i empényer una d'elles per sortir corrent.



L'agent va comptar amb l'ajuda de la col·laboració ciutadana -2 nois que es trobaven a la Rambla Nova- per retenir l'individu, que va intentar agredir al Mosso d'Esquadra en diverses ocasions. Finalment l'home va ser detingut per un delicte de robatori amb violència i atemptat als agents.