Desperfectes al Centre Cívic Municipal de Llevant a causa de les últimes pluges

Hi va haver filtracions d'aigua de les escales al soterrani de l'edifici i es va formar un bassal d'aigua a l'entrada

Redacció

Actualitzada 29/11/2016 a les 15:19

El darrer episodi d'intenses pluges viscut fa escassos dies ha provocat desperfectes al Centre Cívic Municipal de Llevant, situat a la urbanització Solimar. Per una banda es van produir filtracions d'aigua a l'edifici des de les escales al soterrani. A banda també es va formar un bassal a l'entrada del Centre Cívic que ha causat un desnivell en el terra.



Els serveis tècnics de la brigada municipal ja estan posant fil a l'agulla per solucionar aquests desperfectes. D'una banda ja han sol·licitat pressupost per arrreglar les filtracions i per altra ja s'està posant en marxa per arreglar el desnivell de l'entrada.



En relació a aquestes problemàtiques provocades per les pluges, CDC afirma en un comunicat que l'aigua abundant va provocar «l’esfondrament de part del sostre del Centre Cívic», tot i que fonts del consistori tarragoní afirmen que tan sols van produir-se filtracions.