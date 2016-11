Charles Darwin viatja a través del temps

L'Eudald Carbonell i la Pilarín Bayés apropen l'evolució humana als més petits

L’aventura de la vida és el títol del nou llibre del catedràtic de Prehistòria Eudald Carbonell, investigador a l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social) i codirector del Proyecto Atapuerca. Aquest llibre està adreçat a nens i nenes de més de 7 anys, i està il·lustrat amb dibuixos de Pilarin Bayés.



En aquesta obra, l’Eudald Carbonell es desperta enmig d’una xafogosa nit d’agost i descobreix un mico, que no només va molt ben vestit, sinó que és capaç de parlar i que ve a buscar-lo en nom del seu mestre, un científic brillant. Encuriosit, l’Eudald accepta l’oferta i queda encara més captivat en descobrir que el mestre no és altre que el mateix Charles Darwin. Aquest peculiar equip realitza un viatge fantàstic a través del temps, a bord del HMS Beagle, la icònica nau en què el naturalista anglès va fer el seu viatge pel món. Aquest cop, però, la nau els farà viatjar en el temps per contemplar els nostres avantpassats i observar com la humanitat va anar canviant la seva manera de viure i de conviure: dels caçadors-recol·lectors a la revolució industrial, passant per l’ús del foc o el metall.



Aquest llibre està pensat perquè els menuts comencin a familiaritzar-se amb conceptes clau de la teoria de l’evolució, l’ADN o, fins i tot, amb moments importants de la història d’Occident; tot acompanyat amb els dibuixos tan reconeguts de Pilarín Bayés.



Aquest llibre és doncs, una introducció accessible a la història científica de l’evolució, una ullada a les fites més importants del progrés humà i, també, una reflexió sobre la responsabilitat i les possibilitats que ofereix el nostre futur.