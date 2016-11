La consellera ha reclamat la gestió de les subvencions i la ministra ha respost que l'Estat distribueix l'IRPF de forma «justa»

La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, i la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, han polemitzat sobre la casella del 0,7%, en un acte aquest dilluns al migdia a Tarragona. La consellera ha recriminat al ministeri la invasió competencial de l'Estat en les subvencions per a programes d'atenció social i n'ha reclamat la gestió. Alhora ha recordat la vintena de sentències del Tribunal Constitucional que donen la raó a la Generalitat en relació a una redistribució territorial de la recaptació. Bassa s'ha mostrat confiada que la nova ministra, a la qual li ha pogut traslladar la reivindicació «en català», atengui a les sentències.Per la seva banda, Montserrat ha respost que el govern espanyol «les estudiarà i les complirà», si bé li ha respost a Bassa que l'IRPF l'aporten tots els catalans i els espanyols i que l'Estat el distribueix de forma «justa i equitativa», citant d'exemple el nou centre de La Muntanyeta a Tarragona, on ambdues han coincidit. «Qui paga els impostos són les persones i no els territoris», ha etzibat. També ha lamentat que s'«estigmatitzi» el govern espanyol com si Madrid «no fes res».Aquesta picabaralla argumental ha tingut lloc durant l'acte de col·locació de la primera pedra de l'Edifici Blanc de la Muntanyeta , que ha tingut lloc aquest dilluns al matí.