Miguel Cardenal segueix la seva lluita amb Ballesteros amb internet com a escenari

L'expresident del CSD ha obert un bloc per respondre el que considera «atacs personals» de l'alcalde de Tarragona i no descarta «altres mesures» pels insults que ha rebut

Actualitzada 28/11/2016 a les 21:08

L'expresident del Consejo Superior de Deportes (CSD), Miguel Cardenal continua utilitzant les eines d'internet al seu abast per respondre el que considera com «atacs personals» de l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, contra ell.Primer va ser un compte de Twitter el que va servir perquè, to just anunciada la seva renuncia al càrrec, comencés a remetre contra l'alcalde tarragoní per acusar-lo de ser el principal causant de l'ajornament dels Jocs Mediterranis Tarragona 2017. Les declaracions de Ballesteros al Diari Més, qualificant Cardenal d'«energumen» i les més recents fetes al diari digital OKDiario en les quals el qualifica de «gènere bobo» han estat espurnes que han encès el foc de les respostes de Cardenal.A més del compte de Twitter ara Cardenal ha decidit obrir un blog personal que a hores d'ara, té com a entrada única i inicial, la dedicada als Jocs Mediterranis i a respondre a Josep Fèlix Ballesteros. Sota el títol de «Ballesteros, Cardenal y los Juegos del Mediterráneo», l'exresponsable de l'esport espanyol afirma que considera comprensible que durant la seva tasca en el càrrec al CSD durant cinc anys, hi hagués persones que critiquessin la seva feina o que l'alcalde de Tarragona «es pugui alegrar de la meva marxa».Però Cardenal considera que els atacs que rep de Ballesteros van més enllà de la crítica institucional i afegeix que «percebo un atac personal: segons Ballesteros els Jocs Mediterranis no es fan el 2017 per una decisió meva personal, fruit d'interessos meus particulars».Cardenal, a més, deixa entreveure que el que considera insults per part de l'alcalde poden tenir «transcendència» en altres àmbits. Amb això, indicant que no renuncia a ells de manera expressa, insinua possibles accions de caràcter legal.En l'article Cardenal vol rebatre les acusacions de l'alcalde de Tarragona, a qui ha convidat a un debat sobre el tema «que no ha tingut resposta» i específica que, segons ell que «la realitat és que ell [Ballesteros] i Blanco [President del COE] han estat cinc anys dient que els Jocs es farien el 2017 i han hagut d'anunciar, precisament, que no han estat capaços de què es faci el 2017. I jo l'únic que vull que quedi clar són dues coses: que aquest desastre no és sens dubte aliè a la gestió de Ballesteros i el seu equip, i que és mentida el que diu ara Ballesteros de què la nostra relació no era cordial». AQUí es pot accedir al blog de Miguel Cardenal