Les diferents cultures del món també es reflecteixen als pessebres

Oxfam Intermón a Tarragona posa a la venda del 28 de novembre al 4 de desembre aquestes figuretes tradicionals de diferents orígens

Redacció

Actualitzada 28/11/2016 a les 10:11

Diferents figures de pessebres d’arreu del món i de diferents materials i mides es podran trobar a la botiga de comerç just d’Oxfam Intermón a Tarragona en el marc de la 12a Setmana del Pessebre, que té lloc del 28 de novembre al 4 de desembre. S’hi podran trobar pessebres de llocs com el Perú, Indonèsia o Vietnam, entre d’altres, els quals reflecteixen els costums i les matèries primeres pròpies de cada país. Com a novetats d’enguany, destaquen les figures de paper, ceràmica i fusta budistes, africanes o esquimals.



Tots aquests productes, que es posaran a la venda durant aquesta setmana, han estat elaborats sota els criteris de comerç just que propugna Oxfam Intermón. Aquests són la no explotació laboral infantil, que els treballadors rebin un salari just que els permeti mantenir una vida digna, una igual retribució entre homes i dones, la producció respectuosa amb el medi ambient i la participació dels treballadors en la presa de decisions. L’horari d’obertura és de 10 a 13.30h i de 17 a 20.30h de dilluns a dissabte.