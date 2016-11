La infermera lesionada denuncia al cap del servei d'Avaluacions Mèdiques

Declara als Mossos que va mostrar-li un informe d’uns detectius i que la tractava d’estafadora

El cas de la tècnica en infermeria de Joan XXIII que afirma haver quedat invàlida per una sèrie de tractaments erronis, té un nou capítol. Cris Díez ha presentat denúncia contra el cap de la seu territorial de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) de Tarragona per considerar que va donar-li un tracte humiliant i que la va provocar utilitzant el dossier d’uns detectius, presumptament contractats per la mútua que la va atendre després de patir l’accident laboral.



La infermera va afirmar davant la policia que el metge la va rebre amb un dossier a les mans on es podien veure fotografies que li va prendre un investigador privat prèviament a ser intervinguda quirúrgicament. Les contínues insinuacions que feia el facultatiu mentre veia les fotografies del detectiu van provocar un estat de nervis en Cris Díaz, que es troba sota tractament per ansietat, provocant-li un atac d’angoixa que va provocar que el metge cridés al servei de seguretat, segons diu la infermera, sense que l’atengués «com hauria de fer un metge en aquesta situació».



Testimonis d’aquesta presumpta omissió del deure professional i del tracte denigrant van ser Agustí Aragonès, del sindicat CGT, que defensen els drets de la infermera des que va començar el seu calvari; i el mateix fill de l’afectada. Cris manifesta la seva sorpresa en veure com el metge d’un tribunal mèdic de la salut pública utilitza un dossier de característiques extra-mèdiques facilitat per una empresa privada per intentar humiliar-la. «Em va dir que tenia uns gossos molt bonics, mirant una fotografia que m’havien pres sense crosses abans que patís l’última intervenció quirúrgica».



Segons afirma, les imatges van ser presses des del costat del genoll que no va quedar afectat per la torçada que va patir i que ja ha provocat tractament operatori en tres ocasions. L’escena viscuda a la consulta del doctor de l’ICAM va ser tensa, ja que un dels vigilants de seguretat –que no es va voler identificar– la va prendre de forma brusca del braç, provocant-li una erosió. Els Mossos d’Esquadra van acudir al lloc dels fets per esbrinar què havia succeït. Hores més tard, el tècnic en infermeria va denunciar a la comissaria dels Mossos de Campclar, que informarà l’autoritat judicial. Díaz ha quedat incapacitada per la seva professió d’infermera de per vida.