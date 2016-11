La desfilada Tarragona Fashion Trends enlluerna l'Hotel Imperial Tarraco

La cita es va desenvolupar en benefici d’UNICEF i s’hi van poder veure fins a dotze models, que van demostrar la seva projecció

Redacció

Actualitzada 27/11/2016 a les 21:52

La desfilada de moda Tarragona Fashion Friends va aplegar un bon nombre de públic a l’hotel Imperial Tarraco. A partir de les set de la tarda, els models escollits per prendre part en aquesta iniciativa, en benefici d’UNICEF, van passar un per un per intentar ajudar a aquesta organització, que tracta de beneficiar als més desfavorits.



Aquest esdeveniment l’organitzaven tant UNICEF com d’altres botigues de la ciutat de Tarragona, les quals van mostrar els seus productes, sobretot roba de nens, que va ser l’estrella de la proposta.



Segons detallaven des de l’organització, «l’important és que treballem conjuntament amb UNICEF i que la nostra proposta ha servit perquè gent que no està en condicions gaire favorables pugui tirar endavant, encara que sigui amb una petita ajuda cap a ells».



En total, vuit nois i quatre noies van protagonitzar la vetllada, en la qual es van poder recaptar 190 euros.