La CUP denuncia que es vendran terrenys públics per pagar indemnitzacions als propietaris de la Font dels Lleons

Segons anuncia la formació, la Generalitat ha emès un informe desfavorable en què considera contradictori el procés d'alteració de la qualificació de les finques

Redacció

Actualitzada 28/11/2016 a les 13:45

La CUP de Tarragona denuncia el procediment mitjançant el qual l’Ajuntament vol vendre una parcel·la de terra a les Gavarres, qualificada segons el POUM d’equipament públic. La portaveu del grup municipal, Laia Estrada, afirma que la CUP desconfia tant del canvi de qualificació com de la taxació i de l’ús que finalment es donarà als diners aconseguits. Estrada destaca que «cal tenir en compte tot el procés que ha seguit aquesta descapitalització de béns públics, que s’ha saldat amb el canvi de qualificació jurídica de dues finques i que compta amb un informe desfavorable per part de la Generalitat».



La formació municipal anteriorment ja havia denunciat l’intent de permutar la Font dels Lleons per aquesta parcel·la de terra a la Gavarres, la qual tenia una qualificació urbanística d’equipament públic i s’ha canviat a sòl edificable. Ara la CUP anuncia que la Generalitat ha emès un informe desfavorable a la permuta que el Consistori tarragoní té com a solución per a la Font dels Lleons.Tot i que aquest informe desfavorable no obliga l’Ajuntament, els cupaires creuen fermament que «des de l’administració local no s’estan fent bé les coses» i es demana que es tingui en compte per trobar solucions a la museïtzació de les restes arqueològiques.



Segons informa la CUP, l’informe de la Generalitat considera contradictori el procés d’alteració de la qualificació de les finques, que passen de publiques a privades. La formació expica que entre les conclusions es destaca que «(...) el bé municipal que es vol permutar resulta inalienable”; en referència a la finca 1371/0, “(...) els terrenys que l’administració ha obtingut mitjançant cessió obligatòria, s’han de destinar íntegrament a l’ús públic previst».



Per la seva banda, el conseller Jordi Martí Font remarca que les inversions despreses dels propers pressupostos per al 2017 fan referència a unes quantitats que posen en dubte, ja que no és clar que la taxació sigui correcta per dos motius: en primer lloc, el valor monetari actual ja es preveia, però per al doble de la finca i, en segon lloc, la valoració no l’ha fet un privat en comptes d’un tècnic municipal.



En base a aquests arguments, la CUP demana que s’expropiï la Font dels Lleons als propietaris actuals, ja que es tracta d’un bé d’interès arqueològic que és museïtzable i «en cap cas una permuta no respon a cap interès del Consistori ni tampoc de la població tarragonina». Els consellers de la formació municipal recorden que la figura jurídica de l’expropiació ja preveu els drets i les indemnitzacions preceptives per a les afectades.



La Font dels Lleons, situada al carrer de Pere Martell 42-44, és la troballa romana més destacada dels darrers anys a la ciutat, sobre la qual es va edificar malgrat ser un Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).