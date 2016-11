La Catedral acull el Concert Benèfic de Nadal

Els beneficis de l'acte aniràn destinats al projecte Llar Natalis

Redacció

Actualitzada 28/11/2016 a les 19:28

El proper 2 de desembre la Catedral de Tarragona acollirà el Concert Benèfic que realitzarà l'Schola Cantorum en motiu del 50é aniversari del Col·legi Sant Pau Apòstol, els beneficis aniràn destinats a la campanya 'Posa-li el xumet!' del projecte diocesà Llar Natalis, que acull dones en estat de gestació sense recursos.



El projecte Llar Natalis neix amb l'objectiu de crear consciència del valor de la vida humana, posar de manifest les dificultats que comporta l’embaràs i els primers anys de vida dels fills, especialment per a moltes famílies, i aconseguir mitjans materials per tal que els projectes d’acollida, ajuda i solidaritat amb les famílies puguin tirar endavant.



Les entrades ja estàn a al venda, es poden aconseguir aconseguir anticipadament a la consergeria del Col·legi, a preu de 5 euros per a adults i 3 euros per a infants fins a 12 anys. També es podran recollir entrades una hora abans del concert a la mateixa Catedral de Tarragona, a 6 euros.