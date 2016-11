L'EMT vol millorar la seva rapidesa permetent l'accés al bus per la porta central

La prova pilot, s’iniciarà abans de Nadal, però només a la línia 8, a més, es modificaran totes les parades per fer-les més accessibles als usuaris cecs

Actualitzada 27/11/2016 a les 20:58

L’EMT de Tarragona es posa com a repte pel 2017 millorar la velocitat comercial dels seus vehicles. És a dir, fer que els busos realitzin les expedicions d’una forma més ràpida. Per tal d’aconseguir-ho, als volts de Nadal o, com a molt tard, a primers de gener, es posarà en marxa una prova pilot a la línia 8, que realitza la ruta Joan XXIII-Pere Martell -Vall de l’Arrabassada. Només en aquesta línia es permetrà que els usuaris puguin pujar al bus també per la porta central, on es col·locarà una màquina validadora com les que hi ha a l’accés davanter dels busos.



Això permetrà que la càrrega de passatgers es pugui realitzar en un període més breu de temps, especialment a les hores punta, quan es forma cua en determinades parades per accedir al bus. D’aquesta forma, els usuaris que hagin de realitzar el pagament en efectiu no endarreriran, durant la seva transacció amb el conductor, als qui duen la targeta de transport. «Si funciona, veurem si volem ampliar-ho», explica a Diari Més la presidenta de l’EMT, Begoña Floria, qui ho va anunciar als membres del consell d’administració de l’empresa aquest darrer dijous.



La velocitat comercial dels busos de l’EMT no és excessivament baixa comparada a la d’altres grans ciutats de l’Estat. De fet, Tarragona supera a Barcelona. Segons xifres de Transports Metropolitans de Barcelona, els autobusos de la ciutat comtal realitzen les seves rutes, amb parades incloses, a una mitjana de 12,1 km/h, en canvi, a Tarragona creix fins als 12,5 km/h, segons xifres del 2015. Amb tot, d’altres ciutats com Madrid aconsegueixen arribar als 13,4 km/h en les seves línies.

L’únic dubte de la posada en marxa d’aquesta innovadora mesura resideix en l’ús que en faran els ciutadans. Floria, no amaga el temor a que creixin els usuaris que es colin sense pagar el bus. Amb tot, assegura que cal confiar «que tothom pagui». Per garantir que el nombre d’usuaris sense bitllet no creixi, l’empresa reforçarà les tasques d’inspecció. Els inspectors de l’EMT estaran molt pendents de com es desenvolupa la prova pilot.



A més, el fet de comptar amb un nou reglament del servei de transport, segons explica la regidora, permetrà imposar multes als passatgers que no paguin –abans només se’ls obligava a baixar del bus–. L’import serà de 200 euros, però, si es produeixen més de dues reincidències en un any, l’infractor podria arribar a 600 euros.



A banda de la fluïdesa de la línia, la col·locació de validadores a la porta central dels busos farà que els usuaris amb cadires de rodes que fins ara havien de demanar ajuda a la resta de passatgers per a passar la targeta a la part del davant del bus, puguin fer-ho d’una forma còmoda al seu propi lloc, el mateix per als usuaris de cotxets de nens petits.



A més, l’EMT també encara el 2017 amb millores per als ciutadans cecs. L’ONCE i l’empresa pública van consensuar fa unes setmanes adaptar les parades de pal, de tal forma que els cartells que sobresurten –on hi ha els horaris– no suposin un perill per al col·lectiu. Fins ara eren un obstacle difícil, ja que els cecs amb el seu instrument podien identificar el tamany del pal, per esquivar-lo i passar, però no podien endevinar que a una alçada superior hi havia dos grans cartells de metall. Això ha ocasionat en aquests anys algunes ensopegades. A partir d’ara, les parades comptaran amb unes varetes metàl·liques, a tall d’indicador de l’espai ocupat. A més, s’estandarditzarà la posició del codi QR i es protegirà amb metacrilat, de tal forma que els usuaris cecs puguin trobar-lo sempre, per consultar els horaris al mòbil. La parada de Francesc Macià, vora la plaça de les Corts Catalanes, ha estat la primera a adaptar-se. La resta de pals s’aniran modificant successivament.