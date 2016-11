Els treballadors d'Adif de Tarragona denunciaran a Brussel·les la «falta continuada» de plantilla

També demanaran davant la Comissió de Transports Europea que s’aturin les externalitzacions d’activitats «pròpies» de la companyia

Actualitzada 28/11/2016 a les 20:45

Una representació del Sindicat Ferroviari de la UGT de Catalunya-Tarragona serà a Brussel·les aquest dimarts per «transmetre la problemàtica» sorgida a l’empresa Adif a Catalunya, i especialment a la província de Tarragona, davant la Comissió de Transports Europea i els grups parlamentaris que han possibilitat la trobada. Els treballadors recorden que des del maig mantenen un «conflicte obert» amb la direcció de la companyia «per poder donar un servei de qualitat, eficaç i amb seguretat» a l’usuari del ferrocarril, segons ha indicat el sindicat en un comunicat, i alhora complir les funcions que els treballadors tenen encomanades.



Els treballadors denuncien la «falta continuada» de plantilla a totes les àrees de serveis i consideren «insuficient» l’oferta d’ocupació pública prevista per a aquest any. A més asseguren que l’empresa «no reconeix» les vacants. També alerten de la «falta d’inversions en infraestructures per poder garantir» el bon estat de les instal·lacions ferroviàries. A més demanen que s’aturin les externalitzacions d’activitats «pròpies d’Adif» com ara el manteniment d’infraestructures, la venda de bitllets o la realització de maniobres, entre d’altres. També reclamen que s’internalitzin les activitats que suposin un valor afegit a l’empresa.



Un altre punt que pretenen denunciar davant la Comissió de Transports Europea és l’«incompliment reiterat» del conveni col·lectiu i de la normativa laboral, a banda del «deteriorament» de les condicions laborals actuals. Davant d’aquesta situació, la delegació del Sindicat Ferroviari de la UGT a Catalunya reclamarà a l’organisme europeu que doni suport i traslladi a Adif les reivindicacions de la plantilla, que passen per «més inversió, més recursos humans i més seguretat» a la xarxa ferroviària a Catalunya, i especialment a la demarcació de Tarragona. També demanaran a l’organisme europeu que traslladi la «necessitat» de garantir per llei totes les funcions relacionades amb la seguretat de les circulacions ferroviàries perquè només les puguin exercir les empreses nomenades pels diferents governs europeus.