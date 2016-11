El comptador de Tarragona 2017 desapareix de la Rambla

La botiga serà retirada aquest dimarts, tot i que Villamayor va assegurar que romandria oberta després de l'ajornament

Actualitzada 28/11/2016 a les 16:58

El comptador dels Jocs Mediterranis ha estat retirat aquest dilluns del capdamunt de la botiga oficial de marxandatge del certamen, mentre que el punt de venda desapareixerà aquest dimarts a les quatre de la tarda. Així ho confirmen des del consistori tarragoní, que asseguren que l'ajornament de l'esdeveniment obliga a replantejar el calendari d'obertura de la botiga i punt d'informació del certamen esportiu. Ubicada a l'última coca de la Ramba Nova de Tarragona, segons el mateix consistori, «un cop es disposi del disseny del nou marxandatge es definirà la data de la nova obertura».Aquest fet contradiu les paraules del coordinador general de Tarragona 2017, ara Tarragona 2018, Javier Villamayor, que fa uns dies assegurava, en roda de premsa, que la botiga no tancaria i l'establiment romandria obert tot i l'ajornament dels Jocs. La botiga va ser inaugurada el passat 30 de juny , i al mateix temps es va posar en marxa el comptador que informava dels dies, hores, minuts i segons que quedaven per la inauguració del certamen. Aquell 30 de juny faltava tot just un any pel tret de sortida originari dels Jocs.