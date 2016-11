Ballesteros defensa que el pacte de govern té «una salut de ferro» malgrat la marxa d'Alejandro Fernández

El nou portaveu del PP al Parlament nega que l’acord de Tarragona estigui en crisi i augura un «mal futur» per als «populistes i radicals»

ACN

Actualitzada 28/11/2016 a les 19:24

PSC, PP i Unió han escenificat aquest dilluns a la tarda la continuïtat del pacte de govern de l’Ajuntament de Tarragona, malgrat la marxa d’Alejandro Fernández al Parlament, on exercirà de portaveu del grup parlamentari del PPC. «El pacte té una salut de ferro i la seguirà tenint, perquè gaudeix d’un nivell de lleialtat, eficiència i compliment d’objectius extraordinari», ha afirmat l’alcalde, Josep Fèlix Ballesteros. L’encara primer tinent d’alcalde, Alejandro Fernández, ha negat que l’acord estigui «en crisi» per qüestions com l’ajornament dels Jocs Mediterranis o les darreres novetats del cas Inipro i ha advertit als «populistes i radicals» que «el mal futur és per a ells». Els socis de govern han subratllat que l’acord es basa en la lleialtat i que el futur i l’estabilitat de la ciutat estan per damunt de persones concretes i partits.