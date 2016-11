El Consell Comarcal atorga els Premis Tarragonès

L’acte s’ha celebrat al Casino municipal de Roda de Berà

Redacció

Actualitzada 27/11/2016 a les 21:53

El Consell Comarcal del Tarragonès ha celebrat una nova edició dels Premis Tarragonès, que ha acollit el Casino municipal de Roda de Berà aquest diumenge. En l’acte, dirigit per Marc Chornet i conduït per l’actriu i cantant tarragonina Noèlia Pérez, s’ha fet entrega dels tres premis. Pérez, acompanyada de Josep Zapater són Cashalada, la formació que, amb poesia, música i cançons han anat amenitzant l'entre dels guardons. Aquests tenen l’objectiu de promoure la cultura des de la investigació, la creació i la difusió d’aquesta.



La divuitena Beca d’Investigació Lucius Licinius Sura ha premiat el treball publicat per Cristian Ferrer amb el títol ‘Sota els peus del franquisme. Conflictivitat social i oposició política a Tarragona, 1962-1977’. Marcel Pey, artista visual i poeta, ha estat el setzè premiat amb el Premi de Creació Luicius Anneus Florus, mentre que el catedràtic Prehistòric de la URV i arqueòleg Eudald Carbonell ha rebut el setzè Premi de Difusió Eutyches.



Els Premis Tarragonès, atorgats pel Consell Comarcal, compten amb el patrocini de Repsol. L’acte d’aquest diumenge ha comptat amb la presència de l’alcalde de Roda de Berà i president del Consell Comarcal Pere Virgili, i amb el responsable de Comunicació de Repsol a Tarragona, Josep Bertran, entre d’altres personalitats de la comarca.