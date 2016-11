Un llibre mostra el diàleg entre art i literatura

‘40 Art i Lletres. Una visió literària de 40 anys de creació artística’ uneix escriptors i obres d’art

Redacció

Actualitzada 26/11/2016 a les 13:35

El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona va acollir la presentació del llibre ‘40 Art i Lletres. Una visió literària de 40 anys de creació artística’. Es tracta d’un treball que mostra el diàleg entre art i literatura, en el que 40 escriptors descriuen de manera molt diversa una obra d’art.



El llibre ha estat editat per la Diputació de Tarragona, que en va acollir la seva presentació al públic. A l’acte hi van participar, entre d’altres, el president de la Diputació, Josep Poblet, el president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) i poeta, Carles Duarte, i el delegat territorial del Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat, Jordi Agràs.



Precisament Carles Duarte va ser l’encarregat de la presentació del llibre. A l’acte, a més, també s’hi van citar els artistes i escriptors que han fet possible aquest diàleg entre art plàstic i literatura. Tots els participants de l’obre estan vinculats al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.