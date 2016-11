Els graduats socials celebren el seu sopar anual

El Conseller d'Interior hi va estar present

Redacció

Actualitzada 26/11/2016 a les 13:28

El Col·legi de Graduats Socials de Tarragona va celebrar aquest divendres al vespre, una nova edició del seu Sopar Col·legial. L’acte va reunir prop de 300 persones, entre graduats socials i els seus familiars, així com autoritats, agents socials i econòmics, membres d’altres col·legis professionals i representants d’entitats col·laboradores.



«Treballar units ens fa créixer», aquest va ser el lema entorn al qual va girar aquest sopar que s'ha convertit amb els anys, en un important punt de trobada per al sector. A més, en el marc d'aquest sopar anual, també es lliuren diverses distincions amb les que es pretén reconèixer la tasca desenvolupada i la trajectòria dels col·legiats d'aquesta institució.



El conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Jordi Jané, va presidir aquest acte on també hi va prendre part el subdelegat del Govern a Tarragona i Barcelona, Emilio Ablanedo, i el delegat del Govern de la Generalitat, Óscar Peris. Una altra de les autoritats que va assistir al sopar va ser Joaquim Nin, secretari general de la Presidència de la Generalitat. Precisament, Nin va ser un dels premiats de la nit i és que en ell va recaure la Medalla als Serveis Distingits, en la categoria d'Or.

Aquesta distinció se li va atorgar amb motiu de la seva col·laboració, bon enteniment i treball conjunt amb els graduats socials de les comarques de Tarragona, especialment, durant la seva etapa com a delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Tarragona.



La resta de premiats, van rebre diferents distincions en funció del temps de col·legiació ininterrompuda que porten en aquest Col·legi. En aquest sentit, es van concedir tres Medalles de Sant Josep Artesà, al Mèrit Professional, en la Categoria de Bronze, per la seva permanència ininterrompuda durant 15 anys, als col·legiats María Teresa Álvarez García, Maria Jose Beltran Piñol i Priscila Domenech Franques.



Seguidament es va lliurar la Medalla Corporativa al Mèrit en el Treball, en la Categoria d’Or, per la seva permanència ininterrompuda en el Col·legi, durant 20 anys, als col·legiats Joan Anton Aubia Olle, Jordi Balcells Plana, Jose Codorniu Suñer, Javier Diez Pascual, Josefa Méndez Higuero i Alfredo Mulero Guerra.



Tot seguit, va ser el moment de fer entrega de les Medalles de Sant Josep Artesà, al Mèrit Professional, en la categoria de Plata, per la seva permanència ininterrompuda en el Col·legi, durant 25 anys, als col·legiats Ramon Badia Conesa, Maria del Carmen Cuevas Lopez, Jaume Francesch Garces, Jose Angel Guillen Gomez i Josefa Maria Sole Vilella.



El següent bloc de distincions, va recaure en els col·legiats Rafael Gonzalez Collado, Raul Navarro Roldan i Francisco Sanchez Pozo, als quals se'ls va concedir una distinció per la seva permanència ininterrompuda en el Col·legi durant 30 anys.

D'altra banda, també es va concedir una distinció per la seva permanència ininterrompuda en el Col·legi durant 35 anys, al col·legiat Fernando Sebastia Prades.



Igualment, es va atorgar una Placa Commemorativa, com a homenatge pels seus 40 anys de col·legiació ininterrompuda al col·legiat Josep Maria Pla Virgili.



Per últim, també es va concedir la Medalla de Sant Josep Artesà, al Mèrit Professional, en la Categoria d’Or, per la seva permanència ininterrompuda en el Col·legi, durant 50 anys, al col·legiat Alfons Fontbote Vidal.