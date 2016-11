El Palau de la Diputació de Tarragona acull una exposició col·lectiva

La mostra la formen obres del col·lectiu DimartsKve i es podrà visitar fins al 18 de desembre

Redacció

Actualitzada 26/11/2016 a les 12:48

El Palau de la Diputació de Tarragona s’ha dividit en sis espais per acollir l’exposició ‘Singularitats’. Es tracta d’una mostra del col·lectiu DimartsKve, format per sis artistes. És per això que el Palau de la Diputació ha creat un espai per a cadascun dels participants.



Els artistes que formen el col·lectiu DimartsKve s’autodefineixen com un grup pictòric «interessat pels processos creatius que pretén gaudir de les formes i els colors, intentant reflectir emocions i sensacions amb una actitud oberta al coneixement».



L’exposició, inaugurada aquest divendres 25 al vespre, es podrà veure fins al diumenge 18 de desembre tots els dies de la setmana.