Entitats per la memòria històrica treballen amb 72 expedients per portar els crims del franquisme als jutjats

Actualitzada 26/11/2016 a les 19:21

El cas de la mort del jove tarragoní Juan Gabriel Rodrigo Knafo, el 1976, encara no s'ha tancat. Almenys per col·lectius com Tarragona per la Memòria i la Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau, que aquest dissabte han fet una crida als assistents de la manifestació en què van passar els fets perquè aportin la seva visió.



Volen recollir totes les versions per elaborar uns arguments jurídics que permetin determinar si la mort de Knafo, que es va precipitar per un balcó mentre era perseguit per la policia, va ser una caiguda casual o si el van llençar. A banda, 23 voluntaris treballen amb el buidatge de 72 expedients de tarragonins víctimes dels crims franquistes perquè els serveis jurídics de l'Ajuntament de Tarragona els processin i els puguin presentar als jutjats.



Tarragona ha estat la primera ciutat catalana amb la voluntat de portar els crims del franquisme als jutjats mitjançant una moció aprovada al març amb el suport de tot el plenari excepte PP i Unió. Els col·lectius treballen amb els expedients als quals tenien accés, 72 de Tarragona, per fer un buidatge i entregar-los als serveis jurídics del consistori, que els presentarà als jutjats.