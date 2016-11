2.000 llantions il·luminen la Catedral de Tarragona

L'objectiu era recaptar fons per la Fundació Proide

Una catifa amb més de 2.000 espelmes grogues i blaves han cobert aquest divendres a la tarda les escales de la Catedral de Tarragona amb l’objectiu de recaptar fons en favor de la Fundació Proide. Es tracta d’una nova edició, l’onzena, de l’Encesa Solidària, una cita promoguda pels col·legis La Salle Tarragona i Torreforta.



Així doncs, una estrella gegant, com el logotip que representa les escoles La Salle, ha ocupat aquest indret tan emblemàtic, mentre també s’oferien diversos tallers solidaris dirigits, sobretots, als participants més petits, i una cantada de nadales interpretades per les corals dels dos centres escolars.



En aquesta ocasió la recaptació econòmica, que, provisionalment, es calcula que podría estar al voltant del miler d’euros, anirà destinada a promoure els bons hàbits de vida dels alumnes i les famílies del Colegio Signos de Fe, ubicat en un dels districtes més pobres de Lima (Perú).



L'entitat encarregada de gestionar els recursos és PROIDE, una ONG que va néixer l’any 1992 de les escoles La Salle de Catalunya com a expressió i compromís en favor de la justícia i la dignitat dels pobles oprimits. Els seus objectius són bàsicament la presa de consciència de les nostres accions al Nord i el suport a la implementació de projectes de desenvolupament al Sud.



Un cop més, l’Encesa Solidària ha estat possible gràcies a la col·laboració de tots els donatius anònims, però també a la feina feta voluntàriament per professors i alumnes dels dos centres tarragonins.