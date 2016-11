Tarragona ja està il·luminada

L'encesa dels llums de Nadal ha agrupat desenes de tarragonins a la Rambla Nova

Actualitzada 25/11/2016 a les 20:32

La ciutat de Tarragona ja està llesta per começar el compte enrere per Nadal després de la multitudinària encesa de l'enllumenat, que ha reunit desenes de grans i petits ansiosos per veure en primera persona l'inici de la festa més màgica de l'any. Un escenari al mig de la Rambla Nova amb música en directe i un acte conduït per Carles Carrasco han servit per donar pas a l'encesa de l'enllumenat.



Durant l'acte, s'ha mostrat als més petits de la ciutat que tothom està llest perquè els Reis Mags els passin a deixar les joguines la nit del 5 de gener: Guàrdia Urbana, Bombers, carters, la Brigada Municipal i fins i tot l'alcalde Ballesteros han aparegut a la pantalla gegant instal·lada a l'escenari per assegurar que tot està en marxa perquè la nit de Reis surti a la perfecció.



L'acte, que ha donat el tret de sortida a dos quarts de set de la tarda, ha comptat amb la participació dels alumnes de l’Escola de Música, que han cantat en directe, i de l’Agrupació Sardanista, que han ballat sota el gran arbre de Nadal instal·lat a la mateixa Rambla. Després de gairebé una hora d'actuació, ha arribat el moment tan esperat. Tots els assistents, mans amunt, han ajudat que els llums per fi s'encenguessin. I quan ha arribat el moment, la música i les ganes de Nadal han omplert la Rambla Nova de gom a gom.