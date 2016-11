L'excès de precaució en avisar de la Mitja Marató provoca confusió

La queixa dels veïns va provocar el canvi de data dels cartells

Actualitzada 24/11/2016 a les 21:33

Els encarregats de senyalitzar la prohibició d’aparcament en la zona de sortida de la Mitja Marató de Tarragona van decidir prohibir l’estacionament ahir, dijous, quan la prova no se celebra fins al diumenge. Això va provocar més d’una queixa entre els veïns, ja que la mesura afectava també un aparcament dissuasiu del carrer Manuel de Falla. La qüestió no tenia intenció malèvola, sinó que es tractava simplement d’un excés de cel. Altres anys la grua va haver de treballar de valent el mateix dia de la prova perquè molts conductors no van veure la prohibició. Per aquest motiu, qui havia de planificar la senyalització va pensar que quan abans es prohibís, millor. Però, rectificar és de savis i algú de l’equip va recapacitar i... donde digo digo digo Diego i per art «d’encantament», hores després els cartells van canviar de data.