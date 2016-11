El grup ecologista ha convocat una reunió informativa per aquest divendres 25 de novembre

Redacció

Actualitzada 25/11/2016 a les 10:27

L’organització ecologista Greenpeace crearà un grup de voluntaris a Tarragona. Per tal d’iniciar aquest nou projecte, el grup realitzarà una reunió informativa aquest mateix divendres 25 de novembre per les persones interessades en convertir-se en soci o voluntaris de Green Peace al territori.



La trobada serà una oportunitat per tots aquells tarragonins que estiguin interessats en col·laborar amb aquesta organització. A més, en la reunió també s’explicarà més d’a prop que és Greean Peace i es donarà a conèixer com s’organitza i de quina manera treballa. Les persones que en la reunió confirmin que volen col·laborar-hi podran assistir a la Formació Bàsica de Voluntariat que es realitzarà l’endemà, dissabte 26 de novembre.



Greenpeace defineix aquesta trobada com «la possibilitat de conèixer gent afí, compromesa amb el medi ambient i amb ganes de formar un Grup Local de Greenpeace a Tarragona», el qual formarà part de la xarxa de voluntariat estatal de l’organització ecologista.