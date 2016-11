Foment Licita les obres d'urbanització de la plaça Corsini

Està previst que s'iniciin el primer semestre de 2017

El Ministeri de foment ha licitat les obres d’urbanització de la plaça Corsini, tal i com publica el Boletín Oficial de l’Estado. Les obres s’iniciaran el primer semestre de 2017, concretament quan els paradistes que actualment estan instal·lats en aquest espai amb una carpa puguin tornar a muntar les seves parades a l’interior de l’edifici del Mercat Central.



Les obres consistiran concretament en la substitució del terra actual i dels elements del mobiliari urbà existents, molt deteriorats per les obres que s’han dut a terme al mercat. Es preveu que les obres tinguin un termini d’execució de setze mesos. L’import de l’actuació és de 512.487,45 euros, els quals finança íntegrament el Ministeri de Fomento dins del Programa de Rehabilitació́ Arquitectònica.



Aquesta actuació es realitza en el marc del Programa de Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic, que consisteix en la finançament d’obres rellevants de rehabilitació del patrimoni arquitectònic de l’estat amb els pressupostos del ministeri. En aquests casos Foment inicia les obres i exerceix com a òrgan de contractació. Per altra banda, el Ministeri de Foment finança moltes actuacions d’intervenció en el Patrimoni Històric de l’estat mitjançant l’aportació de l’1,5% de la contractació d’obra pública gestionada pel propi Ministeri. El programa de l’1,5% Cultural garanteix la conservació i promou l’enriquiment del patrimoni històric, cultural i artístic dels pobles de l’estat i els bens que l’integren.