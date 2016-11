Els empleats s'oposen als ajustos de les condicions laborals previstos per l'empresa gestora i amenacen amb una vaga indefinida si no s'arriba a un acord

Els treballadors del servei de transport sanitari de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i Lleida, els tres lots que es va adjudicar la Unió Temporal d'Empreses (UTE) Egara-Lafuente, han anunciat dues manifestacions, el dia 30 de novembre, a la ciutat de Tarragona, contra els ajustos dels horaris i de la distribució dels temps de treball que preveu aplicar la concessionària del servei. Les mobilitzacions coincidiran amb una reunió dels responsables d'Egara-Lafuente amb els comitès d'empresa de les tres regions i una segona reunió dels treballadors i l'empresa amb la mediació de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona. Els empleats de les ambulàncies s'oposen a què la companyia apliqui l'article 41 de l'Estatut dels Treballadors per modificar els horaris perquè precaritza les condicions laborals i obre la porta a altres ajustos als sous, als torns o a les seves funcions. Si no s'arriba a un acord el dia 30, convocaran una vaga indefinida.



Quan es compleix un any del desplegament de les nova UTE adjudicatària del servei de transport públic a les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i Lleida, ja hi ha hagut tres amenaces de vaga per part dels treballadors ebrencs d'Egara-Lafuente però aquest cop s'hi sumen també els empleats del lots del Camp de Tarragona i Lleida. Els treballadors no estan d'acord en l'aplicació de l'article 41 de l'Estatut dels Treballadors per aplicar nous calendaris i consideren que la companyia pretén guanyar més diners a base de retallar els drets laborals dels seus empleats. També rebutgen la contractació de personal en contracte de pràctiques, que guanyen un 60% del sou, per cobrir les vacants del personal que no s'ha renovat. A més a més, el Centre de Coordinació de les Terres de l'Ebre segueix desplaçat a Tarragona.