El pressupost municipal de Tarragona només serà aprovat amb els vots del Govern

Els grups de CDC, ICV i CUP votaran en contra en el plenari del pròxim dilluns i Esquerra Republicana i C’s dubten entre el no i l’abstenció

Carles Gosálbez

Actualitzada 24/11/2016 a les 21:05

L’equip de Govern de l’Ajuntament de Tarragona traurà endavant el pressupost municipal del 2017 per un mínim marge de vots. De moment, i a l’espera del plenari del pròxim dilluns, només té assegurats els vots favorables dels tres grups que el conformen: PSC, PP i Unió. La majoria dels grups restants ja té decidit el seu vot negatiu, mentre ERC es decanta també pel no i el grup de C’s dubta entre l’abstenció i el vot negatiu. El resultat més probable serà de 14 a 13 a favor de l’aprovació del pressupost. També podria donar-se un global de 14 vots positius, 4 abstencions i 9 en contra.



El pressupost municipal del 2017 preveu un augment de les partides de Festes, Cultura i Promoció de l’Ocupació, que s’incrementen entorn d’un 10 per cent, i un descens de les inversions en infraestructures i espais públics entorn del 6 per cent. El regidor d’Economia i Hisenda, Pau Pérez, va dir que el pressupost «és útil i està fet pensant en les persones». L’augment en relació amb els del 2016 és del 2,5 per cent i el volum global ascendeix a 152,3 milions d’euros.



Els grups de l’oposició es mostren, en general, contraris al contingut del pressupost. El portaveu d’ERC, Pau Ricomà, va manifestar a Diari Més que «fins a darrera hora no decidirem el vot, però en principi està molt a prop del no». El regidor republicà va comentar que «quasi seria un miracle votar a favor perquè la negociació amb l’equip de Govern per introduir propostes nostres és bastant decebedora». «No han recollit el nombre més gran d’allò que hem plantejat i, per tant, estem molt lluny de donar-los suport».



Per la seva banda, el portaveu de C’s, Rubén Viñuales, va afirmar que el vot de la seva formació «no serà a favor i estem entre l’abstenció i el no». «Nosaltres presentarem un pressupost alternatiu ja que el que plantegen no en agrada». Viñuales va afegir-hi que «és essencial establir un pla de xoc pels barris: a la gent li agrada que dignifiquen el lloc on viu i aquest Govern no ho fa».



Des del grup de CDC, el seu portaveu, Albert Abelló, va manifestar que «ens hi sentim defraudats per l’incompliment del pressupost del 2016; el grup Socialista és una mica incapaç de complir allò que diu i el pressupost del 2017 és de copiar i enganxar». Mentre, la representant d’ICV, Arga Sentís, va informar que «el pressupost neix coix i prioritza obres faraòniques com les del Mercat i els Jocs, i no partides socials». La CUP també dirà no. «És un pressupost antidemocràtic, poc social i no participatiu. No són redistributius de la riquesa i la perpetuen», diuen.