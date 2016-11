Cau de Llunes no considera adient la lectura del manifest per part de la Guàrdia Urbana

Redacció

Actualitzada 25/11/2016 a les 18:38

L'Assemblea Feminista Revolucionària de Tarragona, Cau de Llunes, ha publicat un comunicat de rebuig de la lectura del manifest del 25 de novembre per part de la Guardia Urbana de Tarragona, que ha fet en motiu de l'acte institucional per commemorar el dia en contra de la violència masclista.



L'Ajuntament de Tarragona ha fet un acte, com cada any, en el que hi han participat representants dels partits polítics, alguns sindicats i la ciutadania. La lectura del manifest coral ha anat a càrrec de dues mossos d'esquadra i d'un cap de la Guàrdia Urbana de Tarragona.



Cau de Llunes assegura que té varis exemples de mala praxis, per part de la Guàrdia Urbana, a l'hora de socórrer o ajudar dones que han estat assetjades pel carrer. L'Assemblea Feminista també diu que aquest cos policial cosifica i menysprea les ciutadanes, i remarca que dona el seu suport als agents que han anat a judici, recentment, per interrompre violentament a una acció feminista pacífica que denunciava aquesta mateixa violència masclista que durant la lectura del manifest de divendres rebutjaven públicament.