URV i Govern no han estat informats oficialment de l'ajornament dels Jocs

El rector Josep Anton Ferré demana canviar la seu del voleibol, prevista al pavelló Sant Jordi, o indemnitzar l’empresa

Carles Gosálbez

Actualitzada 23/11/2016 a les 20:34

El Comitè Organitzador dels Jocs Mediterranis (COJM) que presideix l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, no ha comunicat de manera oficial l’ajornament fins al 2018. El rector de la URV, Josep Anton Ferré, va posar de manifest ahir que el canvi de dates de celebració del Jocs afecta el pavelló Sant Jordi, on en teoria es disputaran els partits de la competició de voleibol.



L’organització «ha de buscar una alternativa o indemnitzar l’empresa que farà l’explotació comercial» del pavelló, va dir Ferré en roda de premsa. Cal recordar que la Generalitat és la propietària dels terrenys i la URV té l’ús de les instal·lacions.

Preguntat per aquesta qüestió, el COJM va respondre a Diari Més que el citat comitè «comunicarà oficialment a la URV i la Generalitat l’ajornament dels Jocs per tal que valorin els efectes que pugui tenir en les seves instal·lacions». No obstant això, ahir els organitzadors van mantenir una reunió amb el vicerector Xavier Farriol.



A la roda de premsa posterior a la reunió del Comitè Internacional a Orà, on es va acordar l’ajornament, que es va fer dos dies després, el passat 8 de novembre, Ballesteros va demanar disculpes als mitjans de comunicació per no haver pogut donar informació a temps real, ja que «havia de fer front a les obligacions institucionals i burocràtiques que comporta el tema», entre les quals informar de la decissió a les parts implicades.



El motiu de les paraules del rector Ferré recau en el fet que l’espai que ocuparà la pista de voleibol s’ha de transformar en una piscina un cop finalitzats els jocs. L’ajornament d’un any perjudica els interessos de l’empresa que gestionarà aquest espai i, per tant, «s’ha de buscar una solució», va dir Ferré.



La URV, responsable de l’espai on s’aixeca el pavelló Sant Jordi, i la UTE d’empreses que el construeix i que assumirà la gestió, «vam arribar al compromís» que la piscina es desmuntaria l’estiu del 2017, un cop finalitzada la competició de voleibol, per poder iniciar la construcció de la piscina tot just en el mateix indret. El fet que la competició s’ajorni un any afectarà l’explotació de les instal·lacions. Ferré va manifestar que s’hi sent «solidari amb l’alcalde de Tarragona» pel que fa a l’ajornament dels Jocs Mediterranis, però va insistir que l’acord amb la UTE s’ha de dur a terme. «Ja hem comunicat a la Generalitat el nostre plantejament i ens trobem a l’espera que ens digui què podem fer». El rector ha recordat que la UTE «fa la inversió amb recursos propis i hi ha una expectativa comercial».



El COJM va informar que contempla tres alternatives per acollir el voleibol i s’està estudiant la idoneïtat de les propostes que podrien acollir aquest esport el 2018. També va declarar que l’organització «explorarà conjuntament» amb la URV i la UTE si la instal·lació en construcció «pot tenir algun tipus d’encaix com a equipament d’entrenament o similar el 2018».