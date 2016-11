Una plataforma per activar punts de càrrega per a vehicles elèctrics guanya els premis Empresa Tarragona Impulsa

La dotació econòmica del total dels guardons és de 13.000 euros

Redacció

Actualitzada 24/11/2016 a les 19:45

L'Ajuntament de Tarragona ha lliurat aquesta tarda els premis Empresa Tarragona Impulsa que, enguany, incorporen noves categories i amplien l'abast territorial. Els premis tenen l'objectiu de promoure l'esperit emprenedor i donar suport a la creació de noves empreses a l'àrea d'influència de la ciutat de Tarragona. La dotació econòmica dels guardons ascendeix a 13.000 euros.



El guanyador ha resultat PlaceToPlug de Josp Cester i Marc Ruiz, que ofereix ofereix una plataforma per compartir, reservar i activar punts de càrrega per a Vehicles Elèctrics.



Per altra banda, el premi Centres Educatius de Secundària ha anat a parar a Entrepreneurship de La Salle Torreforta El premi Prrojectes Empresarials Innovadors se l'ha emportat Pummico, liderat per Roger Bargalló i Ferran Colombo. Tracta de la metodologia innovadora que permet el tractament d’aigües altament contaminades i a la vegada recuperar aquestes matèries contaminants per vendre-les altra vegada com a matèries primeres.