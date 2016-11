Una exposició fotogràfica mostra l'arribada a la vida dels nens d'un petit indret de Ruanda

La mostra se centra en un projecte solidari de l'Hospital Joan XXIII i Matres Mundi

Redacció

Actualitzada 24/11/2016 a les 13:58

L’Hospital Joan XXIII ha acollit aquest dijous la inauguració de l’exposició fotogràfica Imágenes que muestran vidas. Por una maternidad con esperanza, la qual reflecteix el projecte solidari dut a terme a Nemba, Ruanda, a través de l’organització Matres Mundi. La mostra romandrà oberta al públic fins després de les festes de Nadal.



En l’acte hi ha estat presents la llevadora de l’ICS Camp de Tarragona, Susana Abajo, i el metge ginecòleg Francesc Fargas, els quals es van endinsar en el projecte Nemba 2012 amb l’objectiu d’ajudar a construir la Casa Maternal La Lumière 2, un edifici d'allotjament per a les dones gestants de zones rurals o amb alt risc obstètric. L’edifici, situat al costat de l’hospital de Nemba, es va inaugurar el setembre de 2014. La llevadora explica que «l'objectiu ha estat que les gestants ruandeses tinguin un part assistit en millors condicions i per personal capacitat, ja que «en aquesta zona de Ruanda hi ha dones que han de caminar 6 hores per arribar a un centre de salut».



A la Casa Maternal La Lumière 2, de Nemba, també es realitzen tallers de cures maternoinfantils i de salut reproductiva i tallers de costura per confeccionar roba pels nens. A més, la casa disposa d'un hort que complementa la dieta de les dones gestants allotjades. El projecte també va servir per aconseguir portar a l'hospital de Nemba un ecògraf, taules de parts, aspiradores i instrumental sanitari. «El material que es va traslladar a Nemba va servir per obrir quatres sales de parts», conclou Francesc Fargas.