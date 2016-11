Tarragona rep el Nadal amb la festa de l'encesa de llums

L'esdeveniment tindrà lloc aquest divendres a la Rambla Nova

Redacció

Actualitzada 24/11/2016 a les 12:32

La Rambla Nova acollirà aquest divendres a les 18.30h de la tarda la Festa de l’encesa de llums de Nadal, que organitza el Club dels tarragonins. Mitjançant una pantalla gran, situada concretament davant la Font del Centenari on es troba l’arbre de Nadal, es descobrirà qui i què hi ha darrere del Nadal tarragoní.



Aquest vídeo és un homenatge als treballadors que, tot i que no es veuen, fan possible el Nadal, com per exemple carters, bombers, personal de la brigada municipal o conductors d’autobusos. A més també es mostraran aquelles persones del públic que mostrin l’estel de la campanya de Nadal amb el seu desig de «M’agradaria». L’acte serà conduit per Carles Carrasco, que oferirà el seu repertori musical amb la banda Broad&Covers, i comptarà amb la participació dels alumnes de l’Escola de Música i l’Agrupació Sardanista. En cas de pluja la Festa se celebrarà al vestíbul de l’Estació d’Autobusos.



L’enllumenat estarà encès des del 25 de novembre fins el 6 de gener de les 18 a les 23h. La instal·lació intenta respectar els paràmetres mediambientals i de sostenibilitat, minimitzant les despeses energètiques amb un material lumínic LED.