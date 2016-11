S'investigava una xarxa dedicada a la falsedat documental i al tràfic de drogues

EFE

Actualitzada 24/11/2016 a les 15:44

La Guàrdia Civil ha detingut 26 persones, de les quals sis ja han ingressat a la presó, com a integrants d'una xarxa dedicada a la falsedat documental i el tràfic de drogues, principalment speed i cocaïna, en diferents províncies i que ha inclòs un registre a Tarragona. Segons ha informat aquest dijous la Comandància de Pamplona, als 26 se'ls acusa de delictes contra la salut pública, pertinença a organització criminal, blanqueig de capitals, falsificació de document públic i contra la propietat industrial.



En l'operació, que porta el nom de Furtius-Burna, s'han realitzat a més vuit registres domiciliaris, quatre a Pamplona, un a Orcoien (Navarra), un altre a Tolosa (Guipúscoa), un al barri de Torreforta de Tarragona i un a Madrid, en els qual la Guàrdia Civil ha confiscat més de 18 quilos de speed, un quilo de cocaïna i un i mig d'heroïna. També s'han intervingut diverses quantitats de marihuana, substàncies per al tall i adulteració de la droga, diverses armes i munició, vuit vehicles d'alta gamma, 21 telèfons mòbils, 650 paquets de tabac amb precintes fiscals falsificats i 14.176 euros.



La droga confiscada en el marc de la citada operació, segons els agents de la Guàrdia Civil, podia haver arribat al mercat al voltant de 600.000 euros. L'operació ha permès no només desarticular la xarxa sinó també aclarir «més de 240 fets delictius relacionats amb la falsedat documental», ha dit en roda de premsa la delegada del Govern, Carmen Alba.



Del modus operandi de la xarxa, ha comentat que portaven speed d'Holanda en vehicles per emmagatzemar-lo en un traster de Pamplona condicionat com a laboratori clandestí d'adulteració, mentre que la cocaïna procedia d'Amèrica del Sud i arribava mitjançant mulers que viatjaven fins a Espanya en avió. Una vegada introduïda la droga, s'utilitzaven vehicles equipats amb dobles fons per transportar-la, precedits per altres llançadores que comprovaven el camí. Segons ha comentat Carmen Alba, la falsedat documental es produïa en el moment de comprar aquests cotxes ja que per a l'operació es presentaven volants d'empadronament d'ajuntaments navarresos i una altra sèrie de documents, tots ells falsificats.