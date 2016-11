Persecució policial a l'AP-7 a Tarragona per detenir el lladre d'un camió

Se l'ha detingut per un delicte de furt d'ús de vehicle i de conducció temerària

Atenció a l'AP-7, persecució d'un camió pressumptament robat a l'altura del Km.230. pic.twitter.com/ee89UaCcsd — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) 24 de noviembre de 2016

Aturat el camió que fugia per l'AP-7 sentit BCN i detingut al pressumpte lladre. Bona feina de @mossos pic.twitter.com/VsBGQ4pXaW — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) 24 de noviembre de 2016

Els Mossos d'Esquadra han aconseguit detenir la matinada d'aquest dijous després d'una persecució policial a l'AP-7 Tarragona un home, de 31 anys i nacionalitat espanyola, per un delicte de furt d’ús de vehicle i conducció temerària.El detingut havia comès un robatori d’un camió a Barcelona, lloc d’on és originari. Agents dels Mossos que estaven realitzant tasques de vigilància a l’AP-7 l’han vist a Tarragona i han pogutcomprovar que la placa del vehicle constava com a robada, per la qual cosa han fet senyals lluminosos al conductor del camió perquè s’aturés. Aquest però, ha accelerat, cosa que ha donat inici a una persecució policial durant diversos quilòmetres de la via. Finalment els agents han aconseguit tancar el cotxe i detenir a l’home a l’alçada de Banyeres del Penedès prop de les 5 de la matinada.El detingut per furt d’ús de vehicle i conducció temerària serà posat a disposició del jutge de Guàrdia després de declarar a la comissaria dels Mossos d’Esquadra.