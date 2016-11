Més d'un centenar d'estudiants es manifesten a Tarragona contra les revàlides

El Sindicat d’Estudiants exigeix un compromís per escrit del govern espanyol que no s’aplicaran

Actualitzada 24/11/2016 a les 13:31

Més d’un centenar d’estudiants s’han manifestat a Tarragona contra les revàlides a ESO i Batxillerat impulsades pel govern espanyol. Tot i que l’executiu ha deixat la proposta en suspens, el Sindicat d’Estudiants ha convocat una vaga i manifestacions a les principals ciutats del país per exigir la seva supressió. «Ens intenten fer creure que s’han derogat, però no ens ho creurem fins que no estiguin eliminades i ho vegem per escrit», ha assenyalat el portaveu del sindicat a Tarragona, Dídac Cerezo. La marxa, que a Tarragona ha estat encapçalada per una pancarta amb el lema ‘Fora revàlides franquistes’, ha sortit de la plaça Imperial Tàrraco, ha recorregut la Rambla Nova i ha finalitzat davant dels serveis territorials d’Ensenyament, al carrer Sant Francesc.