La costa de Tarragona registra un sisme de magnitud 2,6

Es va detectar prop de les 9 del vespre i no va causar danys

Actualitzada 24/11/2016 a les 09:07

Aquest dimecres al vespre, concretament a les 20.53h, es va detectar a la costa de Tarragona un sisme de magnitud 2.6 graus a l’escala Richter, el qual no va provocar danys. Així ho va informar el Servei d’Emergències de la Direcció General de Protecció Civil en el seu compte de Twitter, en el qual també va publicar una enquesta per saber si els tarragonins havien percebut el moviment. En tractar-se d’un sisme menor el 112 no va rebre cap trucada, ja que la majoria dels ciutadans no van percebre el fenomen, tal i com van expressar alguns usuaris de la xarxa social en resposta a la piulada del Servei d’Emergències.